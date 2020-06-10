Прокуратур у справі про МН17 стверджує, що слідство у повному обсязі встановило тип зброї та чотирьох осіб, яких звинувачують у злочині та їхні ролі.

Про це йшлося під час доповіді представників прокуратури в рамках другого блоку попередніх слухань у справі про збитий МН17, які проходять в судовому комплексі в Нідерландах.

Окрім того, слідство володіє доказами участі Росії у конфлікті на Донбасі, зокрема щодо фінансування незаконних збройних формувань.

– Під час розслідування стало чітко зрозуміло, що Росія у відповідний період була безпосередньо залучена до збройного конфлікту. З різних джерел були зібрані докази про те, що Росія здійснювала збройні постачання озброєним формуванням…, а також долучалася до набору бойовиків і оплати їм, – повідомив прокурор Вард Фердинандуссе.

Прокурор стверджує, що організацією та координацією дій бойовиків на Донбасі займалися російські чиновники.

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Це твердження спростовує позицію Росію щодо непричетності до збройного конфлікту на Донбасі у контексті того, чи можна підозрюваних у справі MH17 судити за загальним правом.

Катастрофа МН17

У липні 2014 року Boeing малайзійської авіалінії, що летів з Амстердаму, збили ракетою у небі над територією тимчасово окупованого Донбасу.

На борту перебувало 298 людей – пасажири та члени екіпажу. Усі вони загинули.

Державна прокуратура Нідерландів звинувачує у катастрофі трьох росіян та одного українця.

Наразі триває другий блок слухань у справі – до 3 липня.