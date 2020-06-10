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Факты / Мир

ЕС продлил крымский пакет санкций против России

ЕС еще на год продлит запрет для европейских компаний вкладывать инвестиции в оккупированный Крым и импорт товаров из полуострова.

О таком решении сообщил постоянный представитель Украины Николай Точицкий.

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— Единство и солидарность ЕС уничтожили усилия Российской Федерации использовать пандемию коронавируса для отмены санкций, введенных в отношении РФ за агрессию против Украины. Крымский пакет санкций будет продлен еще на один год, — отметил Точицкий.

20 июня 2019 года Европейский Союз продлил санкции для европейских компаний относительно вложения инвестиций и импорта товаров из Крыма до 23 июня 2020 года.

ЕС установил запреты на импорт продукции в страны-члены Европейского Союза, инвестиции и капиталовложение в оккупированный Крым Россией.

Также санкции применяются на:

  • осуществление туристических услуг для европейских круизных кораблей;
  • экспорт товаров и технологий крымским компаниям;
  • применение товаров и технологий в телекоммуникациях, энергетике, транспорте, добыче нефти, газа и минеральных ресурсов;
  • обеспечение технической помощью.

Согласно этим санкциям, европейским компаниям запрещается предпринимательская деятельность на территории оккупированного полуострова, покупка недвижимости и бизнеса.

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