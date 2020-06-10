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ЄС продовжив кримський пакет санкцій проти Росії

ЄС ще на рік продовжить заборону для європейських компаній на вкладання інвестиції в окупований Крим та імпортування товарів з півострова.

Про таке рішення повідомив постійний представник України Микола Точицький.

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 – Єдність та солідарність ЄС знищили зусилля Російської Федерації використати пандемію коронавірусу для скасування санкцій, запроваджених щодо РФ за агресію проти України. Кримський пакет санкцій буде продовжений ще на один рік, – наголосив Точицький.

20 червня 2019 року Європейський Союз продовжив санкції для європейських компаній щодо вкладання інвестицій та імпортування товарів з Криму до 23 червня 2020 року.

ЄС встановлені заборони на імпорт продукції до країн-членів Європейського Союзу, інвестиції та капіталовкладення в окупований Крим Росією.

Також санкції застосовуються на:

  • Здійснення туристичних послуг для європейських круїзних кораблів;
  • Експорт товарів і технологій кримським компаніям
  • Застосування товарів та технологій у телекомунікаціях, енергетиці, транспорті, видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів;
  • Забезпечення технічною допомогою.

Згідно з цими санкціями, європейським компаніям забороняється підприємницька діяльність на території окупованого півострова, купівля нерухомості та бізнесу.

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