ЄС ще на рік продовжить заборону для європейських компаній на вкладання інвестиції в окупований Крим та імпортування товарів з півострова.
Про таке рішення повідомив постійний представник України Микола Точицький.
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– Єдність та солідарність ЄС знищили зусилля Російської Федерації використати пандемію коронавірусу для скасування санкцій, запроваджених щодо РФ за агресію проти України. Кримський пакет санкцій буде продовжений ще на один рік, – наголосив Точицький.
20 червня 2019 року Європейський Союз продовжив санкції для європейських компаній щодо вкладання інвестицій та імпортування товарів з Криму до 23 червня 2020 року.
ЄС встановлені заборони на імпорт продукції до країн-членів Європейського Союзу, інвестиції та капіталовкладення в окупований Крим Росією.
Також санкції застосовуються на:
- Здійснення туристичних послуг для європейських круїзних кораблів;
- Експорт товарів і технологій кримським компаніям
- Застосування товарів та технологій у телекомунікаціях, енергетиці, транспорті, видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів;
- Забезпечення технічною допомогою.
Згідно з цими санкціями, європейським компаніям забороняється підприємницька діяльність на території окупованого півострова, купівля нерухомості та бізнесу.