Республиканцы Палаты представителей Конгресса США выступили с предложением ввести жесткие санкции против России, Китая и Ирана.

Так, Россию предлагают признать страной, которая является спонсором терроризма, ввести санкции против различных нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и лиц за рубежом, которые контролируются Россией.

Кроме этого, в Конгрессе хотят разработать стратегию отношение непосредственно к русскому народу и его поддержки в стремлении к демократии через минуя российскую власть.

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Также представители предлагают ввести санкции в отношении членов руководства Коммунистической партии Китая за преследование уйгуров и подавление протестов в Гонконге.

Санкции в отношении Ирана предлагают ввести в определенных секторов иранской экономики, а также региональных структурах, связанных с Ираном, в частности боевых групп, которых поддерживает Тегеран за пределами страны.

Однако эти предложенные санкции не внесены в Конгресс и выполняют лишь роль рекомендации.

Крымский пакет санкций

Европейский Союз продлил на год запрет для европейских компаний на вложения инвестиций в оккупированный Крым и импорт товаров из полуострова.

Это уже не первый раз, когда ЕС продолжает санкции. Сначала такое решение приняли 20 июня 2019 года — срок действия продлили на год.

Источник: доклад Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам