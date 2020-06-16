США возобновляют смертную казнь на федеральном уровне

В США власти возобновляют высшую меру наказания – смертный приговор.

Для осуждения на федеральном уровне генпрокурор США Уильям Барр принял решение провести в исполнение четыре смертных приговора.

— Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей Конституцией и законами, — сказал Барр.

Также он добавил, что необходимо исполнить приговор ради жертв преступлений и их семей.

Читайте: Смертная казнь в Украине и мире: “За” и “Против”

За убийство детей к смертной казни приговорили четырех людей.

Казнить троих преступников намерены 13, 15, 17 июля, а еще одного — 28 августа 2020 года. Казнь проведут с использованием препарата, который вызывает остановку дыхания.

В последний раз в США смертный приговор на федеральном уровне был исполнен в 2003 году. В 2019 году генеральный прокурор США Уильям Барр приказал Федеральному бюро тюрем составить график казни для пяти заключенных-смертников.

Источник: Министерство юстиции США