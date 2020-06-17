Министерство юстиции США подало иск, чтобы помешать бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону опубликовать новую книгу о своем пребывании в Белом доме.

Согласно жалобе, книга содержит секретную информацию.

К такому шагу прибегли на следующий день после заявления Дональда Трампа, что Болтон может столкнуться с криминальными проблемами из-за увольнения.

— Я буду рассматривать каждый разговор со мной как с президентом с высокой секретностью. Это означает, что если он написал книгу и выпустит ее — он нарушит закон, и я думаю, что у него будут проблемы с преступностью, — отметил Трамп.

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Адвокат Болтона, Чарльз Купер, сказал, что они рассматривают иск и ответят в ближайшее время.

Книга под названием Комната, где это произошло должна выйти 23 июня.

Помимо прочего, книга содержит утверждение о том, что Трамп отказал в военной помощи, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование коррупции в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.