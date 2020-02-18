Надеюсь, цензуры не будет: Болтон посвятил Украине отдельный раздел своей книги

Во время лекции в одном из университетов США (штат Северная Каролина) бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что Украина в его книге займет особое место.

Это было первое публичное выступление американского политика после провала импичмента президента Трампа.

Комментируя телефонный разговор президента Трампа с президентом Зеленским, Болтон намекнул, что его книга расскажет больше о связи Трампа с Украиной.

– Части рукописи, касающиеся Украины – это вишенка на тортике. Вам очень понравится раздел 14, – сказал он.

17 марта Болтон издаст книгу Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме.

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– Я приложил немало усилий, чтобы написать страницу американской истории. Поэтому очень надеюсь, что мою книгу не будут ущемлять цензурой, – добавил политик.

Книга Джона Болтона содержит информацию, связанную с финансовой помощью Украине.

Так, $391 млн на военные нужды Украины Трамп вроде обещал за расследование скандального дела бывшего вице-президента Штатов Джо Байдена.

Белый дом видит в книге угрозу национальной безопасности США, так как ее автор выдает секретную информацию.

К слову, в своей книге Болтон также написал, что причиной заморозки военной помощи Украине была также Хиллари Клинтон, главный оппонент Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Источник: News Observer