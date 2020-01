Трамп заморозил помощь Украине из-за Байдена и Клинтон – Болтон

Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США сам связывал приостановлении военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена.

Об этом говорится в неопубликованной книге воспоминаний Болтона, где он написал, что вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорили Трампу разморозить помощь для Украины.

Однако Трамп отверг это, вспоминая, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на президентских выборах в 2016 году.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп опроверг заявление Болтона.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020