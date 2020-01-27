Трамп заморозил помощь Украине из-за Байдена и Клинтон – Болтон

Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США сам связывал приостановлении военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена.

Об этом говорится в неопубликованной книге воспоминаний Болтона, где он написал, что вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорили Трампу разморозить помощь для Украины.

Однако Трамп отверг это, вспоминая, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на президентских выборах в 2016 году.

– В августе 2019 года Трамп сказал Болтону, что хочет в дальнейшем замораживать военную помощь, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, в частности Байдена, – уверен Болтон.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп опроверг заявление Болтона.

– Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу, – написал Трамп.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

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Президент США заявил, что украинская сторона не видит здесь давления.

– Президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет. Кроме того, я встретился с президентом Зеленским в ООН (демократы сказали, что я никогда не встречался) и оказал военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований – и гораздо раньше, чем ожидалось. Я также позволил Украине купить противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая, – добавил он

К слову, Счетная палата США пришла к выводу, что решение о замораживании военной помощи для Украины было незаконным.

Источник: The New York Times