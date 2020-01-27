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Факты / Мир

Трамп заморозил помощь Украине из-за Байдена и Клинтон – Болтон

Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США сам связывал приостановлении военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена.

Об этом говорится в неопубликованной книге воспоминаний Болтона, где он написал, что вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорили Трампу разморозить помощь для Украины.

Однако Трамп отверг это, вспоминая, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на президентских выборах в 2016 году.

– В августе 2019 года Трамп сказал Болтону, что хочет в дальнейшем замораживать военную помощь, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, в частности Байдена, – уверен Болтон.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп опроверг заявление Болтона.

– Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом.

На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу, – написал Трамп.

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Президент США заявил, что украинская сторона не видит здесь давления.

– Президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет. Кроме того, я встретился с президентом Зеленским в ООН (демократы сказали, что я никогда не встречался) и оказал военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований – и гораздо раньше, чем ожидалось.

Я также позволил Украине купить противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая, – добавил он

К слову, Счетная палата США пришла к выводу, что решение о замораживании военной помощи для Украины было незаконным.

Источник: The New York Times

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