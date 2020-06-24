Президент США Дональд Трамп относился к украинской власти как к инструменту для достижения политических целей.

В частности, речь идет о компромат на оппонента Джозефа Байдена.

Об этом заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналистам.

Предметом разговора стала книга Болтона Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома.

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Так, по мнению экс-советника, президент США пытался добиться от украинской власти расследования по делу Байдена.

Попытка давления на президента Украины Владимира Зеленского обернулась для главы Белого дома процедурой импичмента. Однако ее провалили.

— Я не говорю, что Трампа не нужно было подвергнуть импичменту, я говорю лишь о том, что были действия, не все из которых были бы основанием для импичмента, — подчеркнул Болтон.

Книга Болтона

Министерство юстиции США подало иск, чтобы помешать бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону опубликовать новую книгу о своем пребывании в Белом доме.

Согласно жалобе, книга содержит секретную информацию.

Источник: Fox News