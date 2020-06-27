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Факты / Мир

Нидерланды показали новые доказательства того, что самолет МН17 сбила российская ракета

На суде по делу МН17 прокуратура Нидерландов представила записи новых телефонных разговоров подконтрольных Кремлю боевиков.

Они указывают на то, что в 2014 году в самолет попали с установки Бук.

В разговоре террористы Дубинский, Харченко и Гиркин прямо заявили, что сбили украинский самолет после того, как он сбил Boeing.

Однако эксперты напомнили, что тогда в небе других самолетов не было, а в телах погибших и в самолете нашли фрагменты Бука.

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Прокуроры утверждают, что в деле уже столько доказательств причастности Бука к трагедии, что другие версии не требуют дальнейшего расследования.

Катастрофа МН17

Катастрофа МН17 произошла шесть лет назад — в июле 2014. Самолет Малайзийских авиалиний вылетел из Нидерландов. Его сбили в небе над территорией оккупированного Донбасса.

Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Прокуратура Нидерландов обвиняет в содеянном трех россиян и одного украинца. Сейчас проходит второй блок слушаний по делу.

Источник: NRC

Фото: Dreamstime

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