На суде по делу МН17 прокуратура Нидерландов представила записи новых телефонных разговоров подконтрольных Кремлю боевиков.
Они указывают на то, что в 2014 году в самолет попали с установки Бук.
В разговоре террористы Дубинский, Харченко и Гиркин прямо заявили, что сбили украинский самолет после того, как он сбил Boeing.
Однако эксперты напомнили, что тогда в небе других самолетов не было, а в телах погибших и в самолете нашли фрагменты Бука.
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Прокуроры утверждают, что в деле уже столько доказательств причастности Бука к трагедии, что другие версии не требуют дальнейшего расследования.
Катастрофа МН17
Катастрофа МН17 произошла шесть лет назад — в июле 2014. Самолет Малайзийских авиалиний вылетел из Нидерландов. Его сбили в небе над территорией оккупированного Донбасса.
Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
Прокуратура Нидерландов обвиняет в содеянном трех россиян и одного украинца. Сейчас проходит второй блок слушаний по делу.
Источник: NRC