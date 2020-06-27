На суде по делу МН17 прокуратура Нидерландов представила записи новых телефонных разговоров подконтрольных Кремлю боевиков.

Они указывают на то, что в 2014 году в самолет попали с установки Бук.

В разговоре террористы Дубинский, Харченко и Гиркин прямо заявили, что сбили украинский самолет после того, как он сбил Boeing.

Однако эксперты напомнили, что тогда в небе других самолетов не было, а в телах погибших и в самолете нашли фрагменты Бука.

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Прокуроры утверждают, что в деле уже столько доказательств причастности Бука к трагедии, что другие версии не требуют дальнейшего расследования.

Катастрофа МН17

Катастрофа МН17 произошла шесть лет назад — в июле 2014. Самолет Малайзийских авиалиний вылетел из Нидерландов. Его сбили в небе над территорией оккупированного Донбасса.

Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Прокуратура Нидерландов обвиняет в содеянном трех россиян и одного украинца. Сейчас проходит второй блок слушаний по делу.

Источник: NRC