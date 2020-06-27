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Нідерланди показали нові докази того, що літак МН17 збила російська ракета

На суді у справі МН17 прокуратура Нідерландів представила запис нових телефонних розмов підконтрольних Кремлю бойовиків.

Вони свідчить про те, що у 2014 році у літак поцілили з установки Бук.

У розмові терористи Дубинський, Харченко та Гіркін прямо заявили, що збили український літак після того, як він збив Boeing.

Однак експерти нагадали, що тоді у небі інших літаків не було, а в тілах загиблих і у літаку знайшли фрагменти Бука.

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Прокурори стверджують, що у справі вже стільки доказів причетності Бука до трагедії, що інші версії не потребують подальшого розслідування.

Катастрофа МН17

Катастрофа МН17 сталася шість років тому – у липні 2014. Літак Малайзійських авіаліній вилетів з Нідерландів. Його збили у небі над територією окупованого Донбасу.

Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

Прокуратура Нідерландів звинувачує у скоєному трьох росіян і одного українця. Наразі проходить другий блок слухань у справі.

Джерело: NRC

Фото: Dreamstime

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