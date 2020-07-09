Эстония запретила рейс Киев-Таллин до конца июля

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило до 28 июля авиакомпании Wizz Air выполнять рейсы между Таллинном и городами Украины.

В конце месяца запрет пересмотрят и решат, продлевать его или отменять.

Между тем авиаперевозчик Wizz Air уже успел выполнить несколько рейсов между Таллином и Киевом, Львовом и Харьковом. Полеты в Киев были популярными среди украинских заробитчан, которые возвращались в Украину.

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Сейчас все, кто прибывает из Эстонии в Украину, должны две недели находиться на карантине.

Новые рейсы Wizz Air из Украины

С 1 сентября 2020 года самолеты компании Wizz Air полетят из Львова и Киева в Пардубице (Чехия). Рейсы будут осуществляться три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу.

А с марта 2021 года можно будет летать из Одессы в Милан (Мальпенса), Рим (оба — с 29 марта) и Болонью (с 30 марта).

Источник: ERR