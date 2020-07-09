Естонія заборонила рейс Київ-Таллін до кінця липня

Міністерство економіки й комунікацій Естонії заборонило до 28 липня авіакомпанії Wizz Air виконувати рейси між Таллінном і містами України.

Наприкінці місяця заборону переглянуть і вирішать, чи продовжувати її, чи скасовувати.

Тим часом авіаперевізник Wizz Air вже встиг виконати кілька рейсів між Талліном та Києвом, Львовом і Харковом. Польоти до Києва були популярними серед українських робітників, які поверталися в Україну.

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Наразі всі, хто прибуває з Естонії в Україну, повинні два тижні перебувати на карантині.

Нові рейси Wizz Air з України

З 1 вересня 2020 року літаки компанії Wizz Air полетять зі Львова та Києва в Пардубіце (Чехія). Рейси здійснюватимуться три рази на тиждень: у вівторок, четвер і суботу.

А з березня 2021 року можна буде літати з Одеси в Мілан (Мальпенса), Рим (обидва – з 29 березня) і Болонью (з 30 березня).

Джерело: ERR