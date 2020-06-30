Wizz Аir открывает рейсы из Львова и Киева в Чехию и Италию – дата

Венгерский лоукост Wizz Air объявил откроет пять новых маршрутов из аэропортов Львова, Одессы и Киева.

С 1 сентября 2020 года самолеты компании полетят из Львова и Киева в Пардубице (Чехия). Рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Это будут первые рейсы Wizz Air, которые свяжут Украину с Чехией. Дорога от Пардубице до Праги на поезде составляет около одного часа.

С марта 2021 года – из Одессы в Милан (Мальпенса), Рим (оба – с 29 марта) и Болонью (с 30 марта).

Цены на билеты:

Киев — Пардубице — от 870 грн в одну сторону;

Львов — Пардубице — от 580 грн в одну сторону.

В стоимость входит перевозка небольшого предмета ручной клади.

15 июня в Украине возобновили международное авиасообщение.

Спустя три дня Wizz Air объявил о возобновлении работы в Международном аэропорту Киев. Компания открыла рейсы из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию, Великобританию.

Компания ввела новые правила для обеспечения физического дистанцирования во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мер в салонах самолетов.

Также пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн, чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту.

Источник: Avianews