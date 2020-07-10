Собор Святой Софии Эрдоган сделал мечетью – почему мир взволнован

Государственный совет Турции (высший административный суд страны) разрешил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сразу же подписал соответствующий указ.

Как только указ был подписан, власти Турции отменили плату за посещение Айя-Софии.

Собор Святой Софии — известный памятник византийского зодчества, так называемый символ золотого века Византии. Собор был создан как христианский храм. Официальное название памятника на сегодня — Музей Айя-София. Собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве музея.

Почему мир взволнован из-за мечети в Соборе Святой Софии

— Международное сообщество выступает против этого, потому что это памятник архитектуры. Это мировое наследие, поэтому оно не может принадлежать только одному народу, — отметил политолог Игорь Рейтерович.

Так как этот храм находится на территории мусульманской страны, поэтому его всегда рассматривали как культурное наследие, доступ к которому открыт для представителей всех религий.

— Это исключительно политическое решение, которое получило судебное разрешение. Когда Эрдоган получил власть в свои руки, то он сразу начал проводить политику исламизации, — отметил политолог.

Этот вопрос в Турции поднимался давно, сначала это были общественные организации, студенты, а в 2018 году об этом впервые заговорил и президент страны. Этим решением он хочет показать, что поддерживает национальные чувства и гордость.

— И обратите внимание, с какой формулировкой он это говорит: Мы это завоевали, это нам принадлежит, поэтому мы имеем право с этим делать все что считаем нужным. Мы независимая суверенная страна, поэтому не должны спрашивать у кого-то на это разрешения, — рассказывает Игорь Рейтерович.

По его словам, Эрдоган дал некую политическую пощечину странам, критикующим преследования диссидентов в Турции, ограничение свободы слова, или вообще выступающим против политики исламизации.

Эрдоган мог решиться на такой шаг, чтобы продемонстрировать, что власть в стране в его руках.

— Здесь рано ставить точку, потому что нас ожидает еще много обращений, как со стороны религиозных общин, так и разных стран. Это очень вызывающе. Это провокация, — отметил политолог.

В Греции уже назвали решение Эрдогана вызовом всему цивилизованному миру.

— Результат политической воли президента Эрдогана является открытым вызовом всему цивилизованному миру. Собор Святой Софии, расположенный на территории Турции в Стамбуле, является памятником всего человечества, независимо от религии. Национализм, которым руководствуется президент Эрдоган, – неправильный советник, отбросивший свою страну на шесть веков назад, — заявила министр культуры и спорта Греции Лина Мендони.

В свою очередь, в ЮНЕСКО высказались, что сожалеют о решении турецких властей.

Также в организации отметили, что государство должно уведомлять ЮНЕСКО о любых изменениях, которые касаются памятников. Так, собор Святой Софии считался в списке как музей, поэтому Комитет всемирного наследия может исключит его после преобразования в мечеть.

Ранее уже по поводу сохранения статуса музея для Святой Софии высказывался и США Майк Помпео.

— Мы призываем правительство Турции и впредь сохранять собор Святой Софии в качестве музея, в качестве образца своей приверженности уважению разнообразных религиозных традиций и истории Турции и обеспечить его доступность для всех, — заявил Помпео.

Святая София в Стамбуле снова стала мечетью

10 июля высший суд Турции изменил статус Святой Софии из музея в действующую мечеть.

Суд отменил решение правительства Турции от 1934 года.

Судьи в решении объяснили, что Айя-Софию сделал вакфом (религиозным центром. — Ред.) в 1453 году султан Мехмед Фатих.