Собор Святої Софії Ердоган зробив мечеттю - чому світ схвильований

Державна рада Туреччини (вищий адміністративний суд країни) дозволив змінити статус собору Святої Софії в Стамбулі з музею на мечеть.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган одразу ж підписав відповідний указ.

Щойно указ був підписаний, влада Туреччини скасували плату за відвідування Айя-Софії.

Собор Святої Софії – відомий пам’ятник візантійського зодчества, так званий символ золотого віку Візантії. Собор був створений, як християнський храм. Офіційна назва пам’ятника на сьогодні – Музей Айя-Софія. Собор входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як музей.

Чому світ б’є на сполох через мечеть у Соборі Святої Софії

– Міжнародна спільнота виступає проти цього, бо це пам’ятка архітектури. Світова спадщина, тому вона не може належати лише одному народу, – зазначив політолог Ігор Рейтерович.

Через те, що цей храм знаходиться на території мусульманської країни, тому його завжди розглядали як культурну спадщину, доступ до якої відкритий для представників всіх релігій.

– Це винятково політичне рішення, яке отримало судовий дозвіл. Коли Ердоган отримав першу владу у своїх руках, то він одразу почав проводити політику ісламізації, – зазначив політолог.

Це питання у Туреччині порушувалося давно, спочатку це були громадські організації, студенти, а у 2018 році про це вперше заговорив і президент країни. Цим рішенням він хоче показати, що підтримує національні почуття та гордість.

– І зверніть увагу, з яким формулюванням він це говорить: Ми це завоювали, це нам належить, тому ми маємо право з цим робити все що вважаємо за потрібне. Ми незалежна суверенна країна, тому не повинні запитувати у когось на це дозволу, – розповідає Ігор Рейтерович.

За його словами, Ердоган дав такого собі політичного ляпаса країнам, які критикують переслідування дисидентів у Туреччині, обмеження свободи слова, або загалом виступають проти політики ісламізації.

Ердоган міг зважитися на такий крок, аби продемонструвати, що влада у країні в його руках.

– Тут зарано ставити крапку, бо нас очікує ще багато звернень як з боку релігійних громад, так і різних країн. Це дуже зухвало. Це провокація, – зазначив політолог.

У Греції вже назвали рішення Ердогана викликом всьому цивілізованому світу.

– Результат політичної волі президента Ердогана є відкритим викликом всьому цивілізованому світу. Собор Святої Софії, розташований на території Туреччини у Стамбулі, є пам’ятником всього людства, незалежно від релігії. Націоналізм, яким керується президент Ердоган, – неправильний радник, що відкинув свою країну на шість століть тому, – заявила міністр культури і спорту Греції Ліна Мендоні.

У ЮНЕСКО висловилися, що шкодують про рішення турецької влади.

Також в організації зазначили, що держава повинна повідомляти ЮНЕСКО про будь-які зміни стосовно пам’ятників. Так, собор Святої Софії значився у списку як музей, тому Комітет всесвітньої спадщини може викреслити його після переформатування в мечеть.

Раніше вже з приводу збереження статусу музею для Святої Софії висловлювався і США Майк Помпео.

– Ми закликаємо уряд Туреччини і надалі зберігати собор Святої Софії як музею, як зразок своєї поваги до різноманітних релігійних традицій та історії Туреччини, і забезпечити його доступність для всіх, – заявив Помпео.

Свята Софія у Стамбулі знову стала мечеттю

10 липня вищий суд Туреччини змінив статус Святої Софії з музею на діючу мечеть.

Суд скасував рішення уряду Туреччини від 1934 року.

Судді у рішенні пояснили, що Айя-Софію зробив вакфом (релігійним центром. – Ред.) у 1453 році султан Мехмед Фатіх.