Святая София в Стамбуле снова стала мечетью

10 июля высший суд Турции изменил статус Святой Софии из музея в действующую мечеть.

Суд отменил решение правительства Турции от 1934 года.

Судьи в решении объяснили, что Айя-Софию сделал вакфом (религиозным центром. — Ред.) в 1453 году султан Мехмед Фатих.

— А значит превращение ее в музей нарушает верховенство закона, — заявили в суде.

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Сразу после решения суда, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса музейного собора на мечеть.

Храм Святая София

Комплекс Святой Софии возвели во времена Византийской империи. Она стала центром христианства в империи.

После завоевания Византии турками, храм превратили в центр ислама.

В 1934 году Турция усилиями премьер-министра Кемаля Ататюрка стала светской страной.

Запретили хадж в Мекку

Саудовская Аравия запретила приезжать иностранным паломникам в Мекку на хадж из-за коронавируса.

Участие смогут принять в нем только жители страны.

Хадж — паломничество в исламе, связанное с посещением городов Мекка и Медина, где есть гроб пророка Мухаммеда. Его должен совершить каждый способен на это мусульманин.