США должны усиливать свою обороноспособность и сдерживать агрессию РФ, в том числе ее незаконные действия в Украине.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, призывая США к сотрудничеству со странами-членами НАТО.

— Россия — меньший вызов, чем Китай, но это всемирный источник проблем: аннексия Крыма, ведение войны в Украине, угроза союзникам НАТО и отправка войск в Сирию и Ливию, — уточнил Марк Эспер.

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В то же время Эспер напомнил о необходимости совершенствования и развития обороноспособности НАТО и надлежащего финансирования. Ведь только при таких условиях Альянс сможет противостоять противникам, в частности России.

Санкции США против РФ

16 июля США обновили санкционный список против граждан РФ и компаний, которые им принадлежат.

Власти страны добавили в него трех россиян и пять организаций, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, известного в СМИ как “повар Путина”.

Их внесли в список из-за незаконной активность последнего в Судане, а также вмешательство в проведение выборов в США.

Источник: U.S. Dept of Defense