Министерство иностранных дел Украины отреагировало на внезапную проверку Россией своей боеготовности на границе с Украиной. По словам заместителя министра иностранных дел Василия Боднаря, такой шаг России рассматривают как угрозу силой.

— Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как угроза силой. Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет, — отметил дипломат.

17 июля по приказу Владимира Путина Россия проводит внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной. К проверке привлечены 149 755 человек 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

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Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером…

Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як “погроза силою”. Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає… https://t.co/SU3ViaTpog — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 17, 2020

ВМС Украины готовятся к наступлению

Украинский флот готов отразить атаку врага на Херсонскую область, если это потребуется. Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

В Украине появились действенные инструменты — комплексы Нептун, чьи ракеты могут долететь до базы Черноморского флота в РФ. Поэтому силы ВМС готовы к наступлению на Крым.

Отныне Украина будет усиливать свои позиции на море, заявил Неижпапа.