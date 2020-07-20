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Факты / Мир

Санкции останутся в силе: реакция США на визит Путина в Крым

В посольстве США в Украине отреагировали на визит президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым 20 июля.

В представительстве считают, что это в очередной раз нарушает международные нормы.

— Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, в очередной раз нарушает международные нормы, — написали в посольстве США.

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В посольстве напомнили России о санкциях, которые ввели против нее из-за аннексии Крыма и военных действий на Донбассе.

Они отметили, что меры останутся в силе, пока Россия не прекратит свои незаконные действия.

Противостояние США и РФ

В Минобороны США призвали усиливать НАТО и лучше сотрудничать со странами-союзниками для эффективного противостояния агрессии РФ в мире.

В этом контексте в Пентагоне вспомнили о незаконных действиях РФ в Крыму и на Донбассе.

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