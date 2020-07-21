21 июля лидеры Евросоюза согласовали план спасения экономики на общую сумму €750 млрд.

Также они договорились о следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом в более €1 трлн.

— Доброе утро всем! Мы сделали это! Европа сильна. Европа объединенная! — сказал президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции.

Лидеры ЕС смогли лишь на пятый день саммита достичь договоренности о фонде восстановления экономики.

— Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и преуспели, — отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Бюджетные предложения приняты Европейским Советом, должны быть утверждены Европарламентом.

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Фонд восстановления ЕС будет состоять из €390 млрд в виде грантов и €360 млрд в виде кредитов.

Пять дней переговоров

Встреча глав ЕС началась 17 июля в Брюсселе и была запланирована, как двухдневный саммит. Из-за сложности в принятии решения он длился пять дней.

Главным вопросом саммита, кроме бюджета, было создание фонда восстановления экономики на сумму €750 млрд.

Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция и Финляндия требуют жесткого контроля за расходами оказанной помощи.

Источник: Politico