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Факты / Мир

Переговоры длятся четвертый день: страны ЕС опять не договорились о бюджете

Лидеры стран Евросоюза снова не смогли договориться о формировании бюджета на семь лет – на 2021-2027 года.

Встреча глав ЕС началась 17 июля в Брюсселе и была запланирована, как двухдневный саммит. Из-за сложности в принятии решения он длится уже четвертые сутки.

20 июля они продолжат обсуждать бюджет с 16.00.

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Главным вопросом саммита, кроме принятия бюджета, стало создание фонда восстановления экономики на сумму €750 млрд.

Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция и Финляндия требуют жесткого контроля за расходами оказываемой помощи.

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса Италия и Испания хотят получить больше поддержки.

Около полуночи 19 июля был объявлен перерыв на 45 минут, который затянулся до 6.00. Через несколько минут пресс-секретарь председателя Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс сообщил о закрытии заседания.

Саммит ЕС в Брюсселе

Если очередная попытка согласовать позиции всех стран Евросоюза провалится, то в ближайшие дни придется созывать внеочередной саммит ЕС с целью добиться соглашения до конца июля.

Источник: Интерфакс-Украина

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