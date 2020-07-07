Правительство готовит ряд инициатив, которые должны вывести отношения Украины и Европейского Союза на новый уровень.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Украина остается надежным и прогнозируемым торговым партнером, — подчеркнул премьер.

Также Денис Шмыгаль отметил, что правительство хочет ускорить выполнение имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

— Мы настроены максимально ускорить выполнение имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также открыты для торгово-экономического сотрудничества на мировых рынках, — сообщил он.

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Пересмотр Соглашения

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина надеется на пересмотр условий Соглашения об ассоциации с ЕС с целью углубления сотрудничества с европейскими странами.

По его словам, большинство установленных квот уже не устраивают Украину.