Победу в президентских выборах в США, которые состоятся в этом году 3 ноября, прогнозируют главному конкуренту Дональда Трампа Джо Байдену.

Вероятность его победы составляет 91%. Согласно модели издания The Economist, Джо Байден может победить в 25 штатах, а Дональд Трамп — в 20.

В штатах Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия и Айова результат голосования остается непредсказуемым.

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Победителя на выборах будут определять не большинством голосов, а их распределением в коллегии выборщиков. Поэтому количество голосов за кандидатов зависит от результатов голосования в конкретных штатах.

Однако даже по количеству голосов победу также прогнозируют Джо Байдену. У него есть на это 19 шансов из 20.

Модель The Economist обновляет каждый день. Она базируется на данных национальных опросов и экономических индикаторах.

Между тем, из-за протестов в США уровень доверия к Дональду Трампу падает. В июне этого года президентством Трампа были довольны лишь 38% опрошенных американцев, однако большая часть — 57%, не довольны.

Такой низкий рейтинг президента США был на этапе импичмента в январе 2019 года.

Источник: The Economist