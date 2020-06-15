Будут голосовать не за Байдена, а против Трампа — чего ожидать от выборов в США

Первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, рекордное за 90 лет падение экономики, да еще и массовые протесты по всей стране. Казалось бы, за пять месяцев до выборов в гости к президенту США Дональду Трампу пожаловала целая стая черных лебедей. Пресса и различные социологические службы уже во всю трубят о падении рейтинга нынешнего хозяина Белого дома. Но неужели у Трампа все действительно так плохо?

Волна за волной

Американский президент долгое время упорно отказывался верить в существование коронавируса, называл его выдумкой СМИ и демократов. Когда же США вышли на первое место в мире по количеству заражений, Трамп начал искать виновных в такой ситуации среди тех же демократов, прессы, губернаторов отдельных штатов, Китая и так далее. Но только не в Белом доме, хотя выяснилось, что главу государства предупреждали об опасности пандемии еще в 2019 году.

Зато президент рекламировал не прошедшие должных исследований медицинские препараты для борьбы с вирусом, которые производят компании, чьим акционером он является. И даже предлагал лечить коронавирус отбеливателем.

В конце концов, Трамп вообще прекратил проводить брифинги по ситуации с коронавирусом, сосредоточившись на призывах скорее запустить экономику после карантина. Экономика — отдельная боль американского президента. За все четыре годы его правления Штаты показывали небывалый рост и рекордно низкие показатели безработицы. Именно экономическое благополучие, обеспеченное Трампом, должно было стать фундаментом для его переизбрания. Но коронавирус и карантин обнулили все успехи.

Когда каждый шестой американец остается без работы, о былых достижениях никто не вспоминает. Кризис, которого страна не видела со времен Великой депрессии, не мог не сказаться на популярности действующей власти, рейтинг Трампа пошел вниз.

— Относительное падение рейтингов Трампа связано c торможением американской экономики и тем, что многие американцы считают, что президент плохо справился с противодействием эпидемии коронавируса, — отмечает директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

Но тут президента накрыло новой волной проблем – убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе привело к протестам по всей стране, которые переросли в бунты и беспорядки, нападения на рестораны и магазины, поджег автомобилей. Трамп же начал призывать к силовому наведению порядка, вплоть до использования армии, и распорядился жестко разогнать митинг под Белым домом ради нескольких постановочных фото.

Себя Трамп называет президентом закона, а всех протестующих бандитами. Реакция на такую позицию последовала незамедлительно. По данным CNN, в начале июня действия Трампа одобряли 38% американцев, 57% — нет. Похожие результаты показывают исследования Gallup, ABC-Washington Post и даже лояльного к Трампу телеканала Fox News.

Согласно опросам, отставание Трампа от своего оппонента на президентских выборах демократа Джо Байдена составило 14% — это максимальный разрыв между кандидатами с начала кампании.

Приговор или шанс?

Своей реакцией на протесты Трамп сам топит свой рейтинг, считает журналист-международник Иван Яковина:

— Трамп бросил жесткую силу против демонстрантов и резко разделил страну, а люди обычно, во всех странах мира, не любят, когда кто-то, особенно президент, разделяет народ пополам. Трамп это сделал, и сразу же пошло обрушение его рейтинга.

Но, например, украинский политолог Тарас Березовец наоборот считает, что Трамп может использовать бунты в свою пользу, мобилизовав тем самым свой ядерный электорат.

— Те люди, которые думают, что у Трампа все плохо, не ощущают ситуации в США. Его избиратели поддерживают президента, им не нравятся разгромленные магазины и мародерство, они за порядок, они будут ждать выборов, чтобы первыми побежать на избирательные участки, — полагает Березовец.

Трамп действительно пытается показать себя человеком, который защищает людей от грабежей и погромов. Он сознательно работает на поляризацию общества, подчеркивая, что быстро и жестко справится с погромщиками, вернет мир и спокойствие в города, а вот его соперник, как он его называет, сонный Джо Байден — слабый и не сможет этого сделать.

— Часть электората Трампа действительно считает, что протесты — это ни о чем, что расизма нет, что темнокожих американцев никто не притесняет, а это просто какой-то криминалитет, нарушители вышли ограбить эти магазины и так далее. Есть запрос от части общества, не только от сторонников Трампа, но и от других американцев, на то, чтобы навести какой-то порядок, чтобы прекратить мародерство, — соглашается Владимир Дубовик.

Но ядерный электорат Трампа, которому приходится по душе такая риторика – это только 38-40% населения США, парирует Яковина. А для победы на выборах нужны голоса так называемых независимых избирателей, не республиканцев и не демократов.

— В 2016 году Трамп с большим перевесом, примерно в 10%, выиграл у Хиллари Клинтон среди вот этих независимых избирателей. Сейчас он на 10% отстает от Джо Байдена в этой группе. Он оттолкнул их от себя, — утверждает журналист.

По словам Дубовика, решающим действительно станет голосование тех штатов, где у республиканцев и демократов нет ощутимого преимущества.

— Это штаты, в которых 50/50 – республиканцы и демократы. Это Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина, Аризона. Где нет преимущества, но нужно кому-то их забрать, чтобы получить золотую акцию и стать президентом, — объясняет эксперт.

По его мнению, нынешние рейтинги достаточно относительны, ведь до выборов еще почти пять месяцев.

— Отрыв что-то значит, не нужно говорить, что это ни о чем и соцопросы ничего не показывают, но, с другой стороны, не стоит и говорить, что все уже решено, что Трамп уже проиграл, что у него уже нет шансов, — констатирует Дубовик.

Хотя не факт, что действующего президента поддержат даже все однопартийцы. Сам Трамп говорит, что рейтинг доверия к нему в рядах Республиканской партии равняется 96%. Но уже целый ряд известных в США политиков-республиканцев заявили о том, что не собираются поддерживать переизбрание Трампа. Среди них бывший президент Джордж Буш-младший, сенатор Митт Ромни, экс-госсекретарь Колин Пауэлл, еще несколько влиятельных сенаторов сомневаются.

Прекрасно видят падение популярности и в команде Трампа. Не зря президент с этой недели распорядился возобновить предвыборные митинги, несмотря на коронавирус. Но и тут хозяин Белого дома угодил в скандал. Первый массовый митинг сторонников президента штаб Трампа запланировал на стадионе города Тулса, штат Оклахома, 19 июня.

Именно 19 июня в Штатах отмечается праздник Juneteenth – в честь освобождения последних чернокожих рабов в стране. Плюс именно в Тулсе почти 100 лет назад прошли расовые погромы, в результате которых убили более 300 афроамериканцев, что до сих пор считается самым крупным убийством на расовой почве в новейшей истории США. Учитывая эти обстоятельства и взгляды Трампа, новости о проведении его предвыборного митинга встретили, как пощечину и насмешку над антирасистским движением. Президент же уверяет – все совпадения случайны.

Маневры Байдена

Может сложиться впечатление, что сопернику Трампа Джо Байдену ничего и делать не нужно для победы, а как говорится в китайской мудрости, достаточно просто сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывет труп врага.

— Байден – это кандидат, за которого голосуют не потому, что он такой хороший. 70% сторонников Байдена голосуют против Трампа. То есть Байден может вообще ничего не делать. Трамп сам себя уничтожит, — полагает Иван Яковина.

Но, несмотря на просчеты соперника, Байдену тоже есть из-за чего беспокоиться. Сейчас демократы оказались между двух огней. Поддержать полицию нельзя – обвинят в расизме, поддержать бунты – тоже нельзя, это будет означать поддержку грабежей, мародерства, нарушения прав частной собственности – в Америке такое не прощают.

— Байден очень ограничен в реакции. Он должен сказать, с одной стороны, что понимает, из-за чего проходят протесты. И он говорит, что действительно расизм существует, что с этим нужно что-то делать. С другой стороны, действительно нельзя сказать, что он с одобрением, позитивно относится к погромам или к мародерству, должен осудить мародеров. Поэтому Байден немного маневрирует и пытается занять две позиции одновременно. С одной стороны, поддержать протесты, с другой – показать, что он тоже не хочет разрушения общественного порядка, — объясняет дилемму демократов Владимир Дубовик.

Байден уже выходил к протестующим и встретился с семьей погибшего Джорджа Флойда. Трамп продолжает насмехаться над оппонентом из-за его возраста и состояния здоровья. Но только этого для победы явно недостаточно. Не оставляют в команде действующего президента и попыток разыграть против Байдена украинскую карту. И в Штатах, и в Украине вновь активизировались потуги связать кандидата в президенты США и его сына Хантера с получением коррупционной выгоды от украинской компании Burisma. Параллельно Байдена обвиняют и в давлении на украинскую власть, когда он занимал пост вице-президента США.

В этой ситуации крайне важно для нынешних украинских государственных чиновников никоим образом не влазить во внутреннеамериканские разборки.

— Для нас важно понять, что нам нужно оставаться в стороне от выборов в США, дистанцироваться. Это их политический процесс, — говорит Дубовик.

Украине необходима двухпартийная поддержка в Штатах, которая сейчас отлично работает, поддержка не просто президента, а и всего Конгресса. Только такая конфигурация обеспечивает продолжение выделения нам военной, финансовой помощи и введения санкций против российского агрессора. Ставки на победителя всегда вылазят боком, и Украина не может так рисковать. Это совсем не наша война. Интриги в американских выборах и так хватает.

Валерий Литонинский