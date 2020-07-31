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Факты / Мир

Трамп передумал переносить выборы в США

Глава Белого дома публично отказался от собственной идеи перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

— Я не хочу переносить, я хочу провести эти выборы, — отметил Трамп.

Однако он отметил, что его беспокоят возможные проблемы с системой голосования по почте, которая была выбрана альтернативным вариантом для волеизъявления в условиях пандемии.

— Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени потерялись, а выборы признаны недействительными. Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать, — добавил Трамп.

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Заявление Трампа появилось в Twitter 30 июля. Он призвал отложить проведение выборов президента в стране из-за карантина.

По его словам, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте.

Вероятность победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена составляет 91%, согласно модели президентские выборы в США от издания The Economist.

Действующего президента Дональда Трампа предпочитает 9% избирателей.

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