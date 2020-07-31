Трамп передумал переносить выборы в США

Глава Белого дома публично отказался от собственной идеи перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

— Я не хочу переносить, я хочу провести эти выборы, — отметил Трамп.

Однако он отметил, что его беспокоят возможные проблемы с системой голосования по почте, которая была выбрана альтернативным вариантом для волеизъявления в условиях пандемии.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/VJN1DydCRK — The White House (@WhiteHouse) July 30, 2020

— Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени потерялись, а выборы признаны недействительными. Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать, — добавил Трамп.

Читайте: Будут голосовать не за Байдена, а против Трампа — чего ожидать от выборов в США

Заявление Трампа появилось в Twitter 30 июля. Он призвал отложить проведение выборов президента в стране из-за карантина.

По его словам, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте.

Вероятность победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена составляет 91%, согласно модели президентские выборы в США от издания The Economist.

Действующего президента Дональда Трампа предпочитает 9% избирателей.