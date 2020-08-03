Соединенные Штаты Америки хотят договориться с Российской Федерацией и Китаем об ограничении всех ядерных вооружений.

Власти США надеются привлечь Китай к переговорам по контролю над ядерным вооружением, чтобы заключить трехстороннее соглашение.

Об этом заявил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен в интервью журналистам.

— В июне США начали переговоры с Россией договором СНВ-3. Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет подлежать верификации ограничений на все ядерное оружие, — сказал О’Брайен.

Советник президента США также назвал условия, при которых антироссийские санкции отменят.

Читайте: Все страны должны избавиться от ядерного оружия — Трамп

Так, он считает это возможным, если Россия воздержится от агрессии за рубежом, а также станет дружественным партнером США и Европы.

В середине июня Китай заявил, что не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению с Россией и США.

По мнению представителя МИД Китая, США попытаются снять с себя ответственность и переложить ее на других.