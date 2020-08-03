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Факти / Світ

США сподіваються на ядерну угоду з Росією та Китаєм

Сполучені Штати Америки хочуть домовитися з Російською Федерацією і Китаєм про обмеження всіх ядерних озброєнь.

Влада США сподівається залучити Китай до переговорів щодо контролю над ядерним озброєнням, аби укласти тристоронню угоду.

Про це заявив радник Дональда Трампа з нацбезпеки Роберт О’Браєн в інтерв’ю журналістам.

– У червні США почали переговори з Росією договором СНО-3. Сполучені Штати з обережним оптимізмом вважають, що ми можемо досягти угоди з Москвою і Китаєм за рамковою контролю над озброєннями, який домагатиметься верифікації обмежень на всю ядерну зброю, – сказав О’Брайен.

Радник президента США також назвав умови, за яких антиросійські санкції скасують.

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Так, він вважає це можливим, якщо Росія утримається від агресії за кордоном, а також стане дружнім партнером США і Європи.

У червня Китай заявив, що не братиме участі у переговорах щодо ядерного роззброєння з Росією та США.

На думку представника МЗС Китаю, США спробують зняти з себе відповідальність і перекласти її на інших.

Джерело: The Washington Post

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