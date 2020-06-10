Ядерное разоружение: Китай отказался от переговоров с РФ и США

Китай не будет принимать участие в трехсторонних переговорах относительно ядерного разоружения с Россией и США.

Об этом заявила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что Китай неоднократно давал понять, что не будет участвовать в этих переговорах.

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По мнению Чуньин, США в этих переговорах попытается снять с себя ответственность и переложить ее на других. Также переговоры послужат отвлекающим маневром от факта, что США в последние годы вышли из целого ряда международных соглашений по контролю за вооружениями.

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли призвал Китай отказаться от секретных ядерных проектов.

China just said it has no intention to participate in trilateral negotiations. It should reconsider. Achieving Great Power status requires behaving with Great Power responsibility. No more Great Wall of Secrecy on its nuclear build-up. Seat waiting for China in Vienna. — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 9, 2020

Переговоры США и России

Переговоры состоятся 22 июня в Вене. США решили пригласить на них Китай.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который будет представлять страну на переговорах, заявил, что не понимает зачем нужно присутствие Китая.

Во время переговоров РФ хочет продлить Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Срок действия заканчивается в феврале 2021 года. Его можно продить еще на пять лет.

США хотят подписать новый трехсторонний договор при участии Китая, который расширяет свой ядерный арсенал.