Ядерное разоружение: Китай отказался от переговоров с РФ и США

Китай не будет принимать участие в трехсторонних переговорах относительно ядерного разоружения с Россией и США.

Об этом заявила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что Китай неоднократно давал понять, что не будет участвовать в этих переговорах.

По мнению Чуньин, США в этих переговорах попытается снять с себя ответственность и переложить ее на других. Также переговоры послужат отвлекающим маневром от факта, что США в последние годы вышли из целого ряда международных соглашений по контролю за вооружениями.

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли призвал Китай отказаться от секретных ядерных проектов.

China just said it has no intention to participate in trilateral negotiations. It should reconsider. Achieving Great Power status requires behaving with Great Power responsibility. No more Great Wall of Secrecy on its nuclear build-up. Seat waiting for China in Vienna.

— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 9, 2020