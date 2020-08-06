Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в країну генеральних прокурорів Росії і України для розгляду в ситуації із затриманими росіянами і українцями, яких слідство називає членами приватної військової компанії Вагнер.

– Президент доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії і України для розгляду в ситуації із затриманими бойовиками, – повідомляє держагентство БелТа.

Якщо генпрокурори Росії і України не приїдуть до Мінська, Білорусь сама вирішить питання із затриманими росіянами.

– Мінськ діятиме стосовно затриманих росіян виходячи із законів і “людяності”, – заявив Лукашенко.

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Передання Україні членів Вагнеру

Офіційні особи Білорусі поки не підтвердили свою згоду передати Україні членів приватної військової компанії Вагнер, які брали участь в бойових діях на боці бойовиків на Донбасі.

– Розмова вчора між двома президентами була дуже конструктивною, з обох сторін надані відповідні розпорядження правоохоронним органам, але про те, що Білорусь вже офіційно погодилася передати цих людей Україні, ми офіційної комунікації не отримували, – зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Затримання бійців Вагнер

29 серпня вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали під Мінськом 32 бійця приватної військової компанії Вагнер, ще одна людина була затримана на півдні країни.

30 липня Служба безпеки України заявила, що ініціюватиме питання екстрадиції затриманих, оскільки багато хто з них брали участь в бойових діях на Донбасі на стороні супротивника. 31 липня МЗС Білорусі передав Києву список затриманих.

Офіс генпрокурора повідомив, що 28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації.

– Таким чином, українська сторона висловила намір вимагати передання цих осіб України для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю в збройному конфлікті на Донбасі, – додали в Офісі генпрокурора.

5 серпня президент України Володимир Зеленський детально обговорив з президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання, пов’язані із затриманням на території Білорусі бійців ПВК Вагнер.

Глави держав відзначили важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів України та Білорусі, зокрема в контексті передання Україні осіб, підозрюваних у терористичній діяльності на території нашої держави.