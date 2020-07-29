Чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси накануне президентских выборов, Россия направила в страну около 200 наемников ЧВК Вагнера.

В частности, под Минском задержали 32 боевика, еще одного — на юге страны.

Известно, что каждый из них имел небольшую ручную кладь, а на всех было три больших тяжелых чемодана, которые загружали в транспорт несколько человек.

Наемники приехали в Минск в ночь на 25 июля и заселилась в один из местных отелей. Уже 27 июля они переехали в санаторий, расположенный в пригороде.

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В администрации санатория сообщили, что группа лиц привлекла внимание однообразной одеждой в стиле милитари. Но в целом они держались обособленно и не посещали развлекательные мероприятия.

Зато небольшими группами наемники изучали территорию санатория.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа. Сейчас ЦИК страны зарегистрировала пять кандидатов, среди которых и президент Александр Лукашенко.

Однако главному конкуренту действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации отказали. Также не зарегистрировали еще одного мощного кадидата Сергея Тихановского, поэтому кандидатом в президенты после ареста мужа стала его жена Светлана Тихановская.

Источник: БЕЛТА