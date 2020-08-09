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Факты / Мир

Кто лидирует на выборах президента в Беларуси — первые результаты экзит-пола

По результатам государственного экзит-пола, на президентских выборах в Беларуси 2020 лидирует Александр Лукашенко — за 79,7%.

Светлана Тихановская на втором месте — она набирает 6,8% голосов.

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов. В частности, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%.

Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Экзит-пол проводила Молодежная лаборатория социологических исследований при СРОО БКМО по заказу телеканала Мир

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Опрос проводили на 320 избирательных участках по всей стране. В целом 67,6% избирателей ответили на вопрос, за кого отдали свой голос, отказались от ответа 32,4% респондентов.

Всего опросили 12 340 человек. Выборка — многоступенчатая, комбинированная.

Но, несмотря на то, что выборы в Беларуси завершились и в 20.00 закрыли все избирательные участки, в Минске голосование на некоторых участках продолжится из-за очередей, поскольку многие люди не смогли проголосовать.

Источник: БЕЛТА

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