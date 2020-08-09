За результатами державного екзит-полу, на президентських виборах в Білорусі 2020 лідирує Олександр Лукашенко – за 79,7%.

Світлана Тихановська на другому місці – вона набирає 6,8% голосів.

Решта кандидатів набрали менше 3% голосів. Зокрема, Анна Канопацька – 2,3%, Андрій Дмитрієв – 1,1%, Сергій Черечень – 0,9%.

Проти всіх проголосували 9,2% виборців.

Екзит-пол проводила Молодіжна лабораторія соціологічних досліджень при РСОО БКМО на замовлення телеканалу Мир

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Опитування проводили на 320 виборчих дільницях по всій країні. Загалом 67,6% виборців відповіли на запитання, за кого віддали свій голос, відмовилися від відповіді 32,4% респондентів.

Всього опитали 12 340 людей. Вибірка – багатоступенева, комбінована.

Але, попри те, що вибори в Білорусі завершилися і о 20.00 закрили всі виборчі дільниці, в Мінську голосування на деяких дільницях продовжиться через черги, оскільки багато людей не змогли проголосувати.

Джерело: БЕЛТА