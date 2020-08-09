Протесты в Беларуси: есть пострадавшие в столкновениях (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Два человека забрала скорая помощь с места столкновений в Минске.
Одного человека забрали в реанимацию, после наезда автозаке в толпу протестующих.
На земле находится еще один пострадавший без сознания. У него открытый перелом, пишет МБХ медиа.
Читайте: Кто лидирует на выборах президента в Беларуси — первые результаты экзит-пола
На проспекте Машерова протестующие бежали на бойцов ОМОНа, но остановились, после того, как силовики бросили в них светошумовые гранаты.
ОМОН разбил протестующему голову. pic.twitter.com/YXWZoQdFNw
— РБ головного мозга (@belamova) August 9, 2020
Протесты в Беларуси
9 августа начались первые протесты в Беларуси из-за результатов выборов президента страны. Столкновения между протестующими и милицией произошли на площади Победы в Минске.
Протесты также зафиксированы в Пинске, Могилеве и Гродно.
Результаты экзит-пола выборов в Беларуси свидетельствуют о лидерстве Александра Лукашенко.
Источник: МБХ медиа
Фото: tutby_official