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Факты / Мир

Есть первые пострадавшие в столкновениях в Минске

Два человека забрала скорая помощь с места столкновений в Минске.

Одного человека забрали в реанимацию, после наезда автозаке в толпу протестующих.

На земле находится еще один пострадавший без сознания. У него открытый перелом, пишет МБХ медиа.

Читайте: Кто лидирует на выборах президента в Беларуси — первые результаты экзит-пола

  • Протесты в Беларуси: есть пострадавшие в столкновениях (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
  • Протесты в Беларуси: есть пострадавшие в столкновениях (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
  • Протесты в Беларуси: есть пострадавшие в столкновениях (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
  • Протесты в Беларуси: есть пострадавшие в столкновениях (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
  • Протесты в Беларуси: есть пострадавшие в столкновениях (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
  • Протесты в Беларуси: есть пострадавшие в столкновениях (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
  • Протесты в Беларуси: есть пострадавшие в столкновениях (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
  • Протесты в Беларуси: есть пострадавшие в столкновениях (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Есть первые пострадавшие в столкновениях в Минске / 4 фотографии

На проспекте Машерова протестующие бежали на бойцов ОМОНа, но остановились, после того, как силовики бросили в них светошумовые гранаты.

Протесты в Беларуси

9 августа начались первые протесты в Беларуси из-за результатов выборов президента страны. Столкновения между протестующими и милицией произошли на площади Победы в Минске.

Протесты также зафиксированы в Пинске, Могилеве и Гродно.

Результаты экзит-пола выборов в Беларуси свидетельствуют о лидерстве Александра Лукашенко.

Источник: МБХ медиа

Фото: tutby_official

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