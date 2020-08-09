Протести у Білорусі: є постраждалі в зіткненнях (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Двох людей забрала швидка допомога з місця зіткнень у Мінську.

Одну людину забрали до реанімації, після наїзду автозаку у натовп протестувальників.

На землі знаходиться ще один постраждалий непритомний. У нього відкритий перелом, пише МБХ медіа.

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Є перші постраждалі у зіткненнях у Мінську / 4 фотографии

На проспекті Машерова протестуючі бігли на бійців ОМОНу, але зупинилися, після того, як силовики кинули у них світлошумові гранати.

ОМОН разбил протестующему голову. pic.twitter.com/YXWZoQdFNw — РБ головного мозга (@belamova) August 9, 2020

Протести у Білорусі

9 серпня почались перші протести у Білорусі через результат виборів президента країни. Зіткнення між протестувальниками та міліцією відбулись на площі Перемоги у Мінську.

Протести також зафіксовані у Пінську, Могильові та Гродно.

Результати екзит-полу виборів у Білорусі свідчать про лідерство Олександра Лукашенка.

Джерело: МБХ медиа

Фото: tutby_official