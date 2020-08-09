Протести у Білорусі: є постраждалі в зіткненнях (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Двох людей забрала швидка допомога з місця зіткнень у Мінську.
Одну людину забрали до реанімації, після наїзду автозаку у натовп протестувальників.
На землі знаходиться ще один постраждалий непритомний. У нього відкритий перелом, пише МБХ медіа.
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На проспекті Машерова протестуючі бігли на бійців ОМОНу, але зупинилися, після того, як силовики кинули у них світлошумові гранати.
ОМОН разбил протестующему голову. pic.twitter.com/YXWZoQdFNw
— РБ головного мозга (@belamova) August 9, 2020
Протести у Білорусі
9 серпня почались перші протести у Білорусі через результат виборів президента країни. Зіткнення між протестувальниками та міліцією відбулись на площі Перемоги у Мінську.
Протести також зафіксовані у Пінську, Могильові та Гродно.
Результати екзит-полу виборів у Білорусі свідчать про лідерство Олександра Лукашенка.
Джерело: МБХ медиа
Фото: tutby_official