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Лукашенко побеждает на выборах в Беларуси

На президентских выборах в Беларуси 2020 победил Александр Лукашенко.

Такие предварительные данные озвучила ЦИК на пресс-конференции

Как распределились голоса:

  • Андрей Дмитриев — 1,04%;
  • Анна Канопацкая — 1,68%;
  • Александр Лукашенко — 80,23%;
  • Светлана Тихановская — 9,90%;
  • Сергей Черечень — 1,13%;
  • Против всех — 6,02.

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Результаты государственного экзит-пола показали, победу Александра Лукашенко с результатом чуть менее 80%. Противники нынешнего президента считают, что волеизъявление было сфальсифицировано.

После этого тысячи протестующих собрались на улицах белорусских городов.

В Минске протестующие собрались в центре города, где полиция вступила с ними в схватку, избивая некоторых людей дубинками, а затем используя светошумовые гранаты с целью разгона.

Выборы президента Беларуси 2020 прошли 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз попытался переизбраться на должность.

Фото: Dreamstime

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