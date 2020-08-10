PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Лукашенко перемагає на виборах у Білорусі

На президентських виборах у Білорусі 2020 переміг Олександр Лукашенко.

Такі попередні дані озвучила ЦВК на прес-конференції.

Як розподілились голоси:

  • Андрій Дмитрієв – 1,04%;
  • Анна Канопацька – 1,68%;
  • Олександр Лукашенко – 80,23%;
  • Світлана Тихановська – 9,90%;
  • Сергій Черечень – 1,13%;
  • Проти всіх – 6,02.

Читайте: Як проходять вибори президента Білорусі – останні новини 

Результати державного екзит-полу показали, перемогу Олександра Лукашенка із результатом трохи менше 80%. Противники нинішнього президента вважають, що волевиявлення було сфальсифіковано.

Після цього тисячі протестувальників зібралися на вулицях білоруських міст.

У Мінську протестувальники зібралися в центрі міста, де поліція вступила з ними в сутичку, б’ючи деяких людей кийками, а потім використовуючи світлошумові гранати з метою розгону.

Вибори президента Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробував переобратися на посаду.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка