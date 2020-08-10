На президентських виборах у Білорусі 2020 переміг Олександр Лукашенко.

Такі попередні дані озвучила ЦВК на прес-конференції.

Як розподілились голоси:

Андрій Дмитрієв – 1,04%;

Анна Канопацька – 1,68%;

Олександр Лукашенко – 80,23%;

Світлана Тихановська – 9,90%;

Сергій Черечень – 1,13%;

Проти всіх – 6,02.

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Результати державного екзит-полу показали, перемогу Олександра Лукашенка із результатом трохи менше 80%. Противники нинішнього президента вважають, що волевиявлення було сфальсифіковано.

Після цього тисячі протестувальників зібралися на вулицях білоруських міст.

У Мінську протестувальники зібралися в центрі міста, де поліція вступила з ними в сутичку, б’ючи деяких людей кийками, а потім використовуючи світлошумові гранати з метою розгону.

Вибори президента Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробував переобратися на посаду.