На президентських виборах у Білорусі 2020 переміг Олександр Лукашенко.
Такі попередні дані озвучила ЦВК на прес-конференції.
Як розподілились голоси:
- Андрій Дмитрієв – 1,04%;
- Анна Канопацька – 1,68%;
- Олександр Лукашенко – 80,23%;
- Світлана Тихановська – 9,90%;
- Сергій Черечень – 1,13%;
- Проти всіх – 6,02.
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Результати державного екзит-полу показали, перемогу Олександра Лукашенка із результатом трохи менше 80%. Противники нинішнього президента вважають, що волевиявлення було сфальсифіковано.
Після цього тисячі протестувальників зібралися на вулицях білоруських міст.
У Мінську протестувальники зібралися в центрі міста, де поліція вступила з ними в сутичку, б’ючи деяких людей кийками, а потім використовуючи світлошумові гранати з метою розгону.
Вибори президента Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробував переобратися на посаду.