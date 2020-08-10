Протесты в Минске: люди разошлись, МВД признало использование спецсредств

Вспыхнувшие вечером 9 августа массовые протесты в столице Беларуси Минске завершились ближе к 2.45 следующего дня.
К этому времени большинство людей покинули улицы города, дежурить остались бойцы ОМОН.
Оставшихся на улицах протестующих силовики ловили во дворах.
Еще некоторое время задержанных продолжали доставлять в милицейские участки.
Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что взяло ситуацию с протестами под контроль и подтвердило использование свето-шумовых гранат и спецтехники для разгона протестующих.
В МВД не назвали количество задержанных людей.
Следственный комитет Белоруссии начал осматривать центр Минска.
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Из-за чего начались протесты
Тысячи протестующих вышли на улицы Минска и других городов после того, как государственный экзит-полл показал, что Лукашенко выиграл выборы в Беларуси, набрать чуть менее 80% голосов на волеизъявлении в воскресенье.
Главный соперник Светлана Тихановская заняла второе место с примерно 7%.
В Минске поздно вечером в воскресенье оппоненты Лукашенко, которые считают, что выборы были сфальсифицированы, собрались в центральной части города, где их встретили сотни сотрудников ОМОНа со щитами.
Силовики разгоняли толпы протестующих при помощи светошумовых гранат и водометов.
Telegram-каналы в Беларуси писали о пострадавших во время протестов в Минске.
Источник: Sputnik.by
Фото: Наша Ніва