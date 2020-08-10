Масові протести, які спалахнули увечері 9 серпня в столиці Білорусі Мінську, завершилися ближче до 2.45 наступного дня.

До цього часу більшість людей залишили вулиці міста, чергувати залишилися бійці ОМОН.

Протестувальників, які залишилися на вулицях, силовики ловили у дворах.

Ще деякий час затриманих продовжували доставляти до міліцейських дільниць.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що взяло ситуацію з протестами під контроль і підтвердило використання світло-шумових гранат і спецтехніки для розгону протестувальників.

У МВС не назвали кількість затриманих людей.

Слідчий комітет Білорусі почав оглядати центр Мінська.

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Через що розпочалися протести

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Мінська та інших міст після того, як державний екзит-пол показав, що Лукашенко виграв вибори у Білорусі, набрати трохи менше 80% голосів на волевиявленні в неділю.











Протести в Мінську: люди розійшлися, МВС визнало використання спецзасобів / 3 фотографии

Головний суперник Світлана Тихановська посіла друге місце з приблизно 7%.

У Мінську пізно ввечері в неділю опоненти Лукашенка, які вважають, що вибори були сфальсифіковані, зібралися в центральній частині міста, де їх зустріли сотні співробітників ОМОНу зі щитами.

Силовики розганяли натовп протестувальників за допомогою світлошумових гранат і водометів.

Telegram-канали в Білорусі писали про постраждалих під час протестів у Мінську.

Джерело: Sputnik.by

Фото: Наша Ніва