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Факты / Мир

Протесты в Беларуси: в Минске начались стычки, ОМОН применил светошумовые гранаты

После закрытия участков для голосования на выборах в Беларуси 2020 сотни людей в разных городах начали выходить на акции протеста.

Они недовольны результатом екзит-пола, согласно которому лидирует Александр Лукашенко.

Однако ОМОН и милиция разгоняют участников акций протеста. СМИ сообщают, что в Минске против них используют светошумовые гранаты и баллончики с перечным газом. Из-за этого даже пострадали несколько человек.

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Также в Минске в центре города автозак въехал в толпу протестующих, в результате чего пострадал один человек, его госпитализировали.

Неспокойно и в городе Гродно. Здесь милиция применила слезоточивый газ против протестующих.

В Барановичах ОМОН наоборот отступает против толпы численностью 8 тыс. человек. Похожая ситуация в городе Лида: здесь ОМОН опустил щиты. Люди аплодируют и кричат ​​Верим! Можам! Пераможам!

Между тем на проспект Машерова в Минске прибыло подкрепление ОМОНа. Техника понемногу движется в сторону людей. Для разгона используется вода и светошумовые гранаты.

Протесты в Беларуси: новости, видео, столкновения (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Факты ICTV продолжают следить за выборами Беларуси 2020, поэтому главные новости вы можете найти в нашем текстовом онлайне.

Фото: Оnliner TUT.by

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