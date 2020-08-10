PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Штаб Тихановской не признает результаты выборов в Беларуси

Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал итоги голосования, которые обнародовала ЦИК.

По словам официального представителя штаба, за кандидата проголосовало значительно большее количество избирателей. По их информации, это 70-80% граждан.

В то же время, по данным ЦИК, таких было всего 9,9%.

Читайте: Пожалуйста, остановите насилие! Тихановская обратилась к силовикам из-за протестов в Беларуси

Советники Тихановской в ближайшее время планируют собрать брифинг, на котором расскажут о своих планах и дальнейших шагах.

Выборы в Беларуси

По информации ЦИК, на выборах президента Беларуси побеждает действующий глава страны Александр Лукашенко.

По информации органа, за него проголосовало 80,23% избирателей. В то же время Светлана Тихановская набрала 9,9%.

Остальные кандидаты не набрали и 2% голосов избирателей, 6% граждан проголосовали против всех.

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка