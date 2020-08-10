Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал итоги голосования, которые обнародовала ЦИК.

По словам официального представителя штаба, за кандидата проголосовало значительно большее количество избирателей. По их информации, это 70-80% граждан.

В то же время, по данным ЦИК, таких было всего 9,9%.

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Советники Тихановской в ближайшее время планируют собрать брифинг, на котором расскажут о своих планах и дальнейших шагах.

Выборы в Беларуси

По информации ЦИК, на выборах президента Беларуси побеждает действующий глава страны Александр Лукашенко.

По информации органа, за него проголосовало 80,23% избирателей. В то же время Светлана Тихановская набрала 9,9%.

Остальные кандидаты не набрали и 2% голосов избирателей, 6% граждан проголосовали против всех.