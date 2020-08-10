Виборчий штаб кандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав підсумки голосування, які оприлюднила ЦВК.

За словами офіційного представника штабу, за кандидата проголосувала значно більша кількість виборців. За їхньою інформацією, це 70-80% громадян.

Водночас, за даними ЦВК, таких було лише 9,9%.

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Радники Тихановської найближчим часом планують зібрати брифінг, на якому поінформують про свої плани і подальші кроки.

Вибори в Білорусі

За інформацією ЦВК, на виборах президента Білорусі перемагає чинний глава країни Олександр Лукашенко.

За інформацією органу, за нього проголосувало 80,23% виборців. Водночас Світлана Тихановська набрала 9,9%.

Решта кандидатів не набрали і 2% голосів виборців, 6% громадян проголосували проти всіх.