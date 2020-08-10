В Беларуси возобновились протесты: появилось видео задержаний

В Минске начались задержания активистов, взимаемых в центр города в район стелы Минск — город-герой.
Милиция задержала двух человек на площади Победы.
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На месте, где прошли столкновения протестующих с ОМОНом и где планировалась новая акция, почти нет сторонников оппозиции. Окрестные скверы обнесены временными заборами.
В сети выложили видео, как милиционеры задержали мужчину во дворе жилого дома.
Среди задержанных — координатор инициативы BY Covid-19 — Андрей Ткачев.
Протесты в Беларуси
Участник протестов в Беларуси Евгений Заичкин выжил после драки с милиционерами вечером 9 августа. Ранее белорусские журналисты заявили, что мужчина скончался от полученных травм.
Заичкина избили милиционеры при задержании. Когда он потерял сознание — его отнесли в реанимобиль, где его спасли медики.
Заичкин родом из Минска, но живет в польском Гданьске. На родину приехал на время выборов.
Источник: SPUTNIKBY