У Білорусі поновилися протести: з’явилося відео затримань

У Мінську почались затримання активістів, які стягуються до центру міста у район стели Мінськ – місто-герой.

Міліція затримала двох людей на площі Перемоги.

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На місці, де пройшли зіткнення протестуючих з ОМОНом і де планувалася нова акція, майже немає прихильників опозиції. Навколишні сквери обнесені тимчасовими огорожами.

У мережі виклали відео, як міліціонери затримали чоловіка у дворі житлового будинку.

Серед затриманих – координатор ініціативи BY Covid-19 – Андрій Ткачов.

Протести у Білорусі

Учасник протестів у Білорусі Євген Заічкін вижив після бійки з міліціонерами ввечері 9 серпня. Раніше білоруські журналісти заявили, що чоловік помер від отриманих травм.

Заічкіна побили міліціонери під час затримання. Коли він втратив свідомість – його віднесли у реанімобіль, де його врятували медики.

Заічкін родом з Мінська, але мешкає у польському Гданську. На батьківщину приїхав на час виборів.

Джерело: SPUTNIKBY