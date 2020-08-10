Европейский Союз обеспокоен активностью РФ в киберпространстве и готов отвечать санкциями против конкретных лиц и организаций.

Действия представителей страны могут быть опасными для госучреждений и организации стран.

— ЕС неоднократно озвучивал эту обеспокоенность высокопоставленным российским собеседникам, — заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

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ЕС уже применил режим киберсанкции против физических и юридических лиц. В частности, против нескольких российских физлиц и одного государственного юридического лица.

Они попались на кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия, которая находится в Нидерландах.

Хакерские атаки РФ

Российские хакеры пытаются незаконным путем добыть информацию о разработке вакцины против коронавируса.

Попытки взлома систем компаний фиксировались в США, Великобритании и Канаде.

В Кремле опровергают подобные заявления.