Европейский Союз обеспокоен активностью РФ в киберпространстве и готов отвечать санкциями против конкретных лиц и организаций.
Действия представителей страны могут быть опасными для госучреждений и организации стран.
— ЕС неоднократно озвучивал эту обеспокоенность высокопоставленным российским собеседникам, — заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.
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ЕС уже применил режим киберсанкции против физических и юридических лиц. В частности, против нескольких российских физлиц и одного государственного юридического лица.
Они попались на кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия, которая находится в Нидерландах.
Хакерские атаки РФ
Российские хакеры пытаются незаконным путем добыть информацию о разработке вакцины против коронавируса.
Попытки взлома систем компаний фиксировались в США, Великобритании и Канаде.
В Кремле опровергают подобные заявления.