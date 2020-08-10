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Факты / Мир

В киберпространстве активизировались хакеры из РФ, ЕС угрожает санкциями

Европейский Союз обеспокоен активностью РФ в киберпространстве и готов отвечать санкциями против конкретных лиц и организаций.

Действия представителей страны могут быть опасными для госучреждений и организации стран.

— ЕС неоднократно озвучивал эту обеспокоенность высокопоставленным российским собеседникам, — заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

Читайте: Россия пыталась украсть данные о разработке вакцины против Covid-19 — Лондон

ЕС уже применил режим киберсанкции против физических и юридических лиц. В частности, против нескольких российских физлиц и одного государственного юридического лица.

Они попались на кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия, которая находится в Нидерландах.

Хакерские атаки РФ

Российские хакеры пытаются незаконным путем добыть информацию о разработке вакцины против коронавируса.

Попытки взлома систем компаний фиксировались в США, Великобритании и Канаде.

В Кремле опровергают подобные заявления.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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