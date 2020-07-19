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Факты / Мир

Россия пыталась похитить данные о разработке вакцины против Covid-19 – Лондон

Российские спецслужбы причастны к попыткам похитить информацию о разработке вакцины против Covid-19.

Такое убеждение высказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

К такому выводу британские власти пришли после тщательного анализа данных о попытках хакеров выкрасть сведения о разработке вакцины, уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Собирать информацию о действиях хакеров британской стороне помогали США и Канада, добавил Рааб.

По словам главы МИД, Москва лицемерит, когда заявляет о своей непричастности к попыткам похитить данные о разработке вакцины.

— Они точно также в 2018 году заверяли, что не имеют отношения к применению отравляющего вещества в Солсбери, — сказал Рааб.

Читайте: Вакцина от Covid-19 успешно прошла первые испытания в США

Атаки российских хакеров  — что известно

16 июля в британском Национальном центре кибербезопасности заявили, что группировка хакеров из РФ APT29, которая также известна под именем Cozy Bear, атакует серверы лабораторий в Великобритании, США и Канаде, которые разрабатывают вакцину от коронавируса.

Лондон заявил, что хакерами “почти наверняка” руководит ФСБ.

Со своей стороны посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия не атаковала лаборатории, а Великобритания не могла определить страну по хакерской атаке, так как это невозможно.

Фото: 1770.ru

Источник: Интерфакс-Украина

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