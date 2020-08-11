Светлана Тихановская покинула Беларусь

Главная оппонентка Александра Лукашенко и лицо оппозиционных движений в Беларуси Светлана Тихановская покинула страну.

Женщина сейчас находится в Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

— Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве, — написал он.

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Исчезновение Тихановской

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после трех часов молчания вышла на связь.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что их лидер ушла подавать жалобу в Центральную избирательную комиссию, где провела три часа.

После выхода из здания ЦИК около 19.00 Тихановская перестала отвечать на звонки и не сообщила о своем местонахождении.