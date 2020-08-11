Світлана Тихановська покинула Білорусь

Головна опонентка Олександра Лукашенка та обличчя опозиційних рухів у Білорусі Світлана Тихановська покинула країну.
Жінка наразі перебуває у Литві. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус.
– Світлана Тіхановська в безпеці. Вона у Литві, – написав він.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
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Зникнення Тихановської
Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська після трьох годин мовчання вийшла на зв’язок.
10 серпня у штабі Тихановської повідомили, що їхній лідер пішла подавати скаргу до Центральної виборчої комісії, де провела три години.
Після виходу з будівлі ЦВК близько 19.00 Тихановська перестала відповідати на дзвінки і не повідомила про своє місцезнаходження.