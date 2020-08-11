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Суперниця Лукашенка Тихановська виїхала в Литву

Головна опонентка Олександра Лукашенка та обличчя опозиційних рухів у Білорусі Світлана Тихановська покинула країну.

Світлана Тихановська покинула Білорусь

Жінка наразі перебуває у Литві. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус.

– Світлана Тіхановська в безпеці. Вона у Литві, – написав він.

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Зникнення Тихановської

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська після трьох годин мовчання вийшла на зв’язок.

10 серпня у штабі Тихановської повідомили, що їхній лідер пішла подавати скаргу до Центральної виборчої комісії, де провела три години.

Після виходу з будівлі ЦВК близько 19.00 Тихановська перестала відповідати на дзвінки і не повідомила про своє місцезнаходження.

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