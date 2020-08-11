В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеи Совета Европы отреагировали на последние события в Беларуси и призвали обе стороны к диалогу.

В ОБСЕ требуют от властей страны честно и подробно сообщить о результатах выборов на всех участках, а также воздержаться от насилия.

В организации сообщили, что остаются на стороне гражданского общества и всех, кто защищает права человека.

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В ПАСЕ настаивают на сдержанности и неуклонном соблюдении основных прав и свобод человека. Глава организации Рик Дамс приветствовал отвагу белорусских женщин, которые принимали активное участие в выборах и пообещал, что ПАСЕ внимательно будет следить за ситуацией в Беларуси.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает белорусскуя власть проявлять максимальную сдержанность и обеспечить уважение к правам народа на мирные собрания.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси взорвались после объявления результатов президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

Протестующие вышли на улицы ряда крупных городов Беларуси. В Минске и Бресте правоохранители использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

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