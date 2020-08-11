В Організації з безпеки та співпраці в Європі та Парламентській асамблеї Ради Європи відреагували на останні події в Білорусі та закликали обидві сторони до діалогу.

В ОБСЄ вимагають від влади країни чесно і докладно повідомити про результати виборів на всіх дільницях, а також утриматися від насильства.

В організації повідомили, що залишаються на боці громадянського суспільства і всіх, хто захищає права людини.

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У ПАРЄ наполягають на стриманості та неухильному дотриманні основних прав і свобод людини. Глава організації Рік Дамс вітав відвагу білоруських жінок, які брали активну участь у виборах та пообіцяв, що ПАРЄ уважно стежитиме за ситуацією в Білорусі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликає білоруську владу проявляти максимальну стриманість і забезпечити повагу правам народу на мирні зібрання.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі вибухнули після оголошення результатів президентських виборів, на яких переміг Олександр Лукашенко.

Протестувальники вийшли на вулиці низки великих міст Білорусі. У Мінську та Бресті правоохоронці використали гумові кулі та світлошумові гранати.

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